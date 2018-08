Österreicher nach Segelfliegerabsturz in Frankreich tot

Beim Absturz eines Segelflugzeugs in den französischen Alpen ist am Sonntag ein Österreicher ums Leben gekommen, wie das Außenministerium der APA bestätigte.

Die französische Nachrichtenagentur AFP hatte zuvor berichtet, dass zwei Österreicher gestorben seien, ein Mann und ein Teenager. Außenamtssprecher Peter Guschelbauer sagte, die Identität des Teenagers sei noch nicht geklärt. Man könne derzeit keine näheren Informationen geben. Die österreichische Botschaft in Frankreich sei mit den Behörden in Kontakt, so der Sprecher am Sonntagabend.