Die Österreicherinnen und Österreicher kaufen weniger Lebensmittel ein - die Ausgaben dafür sind aber gestiegen.

Die Einkaufsmenge lag in den ersten drei Monaten des Jahres um zwei Prozent unter den Werten von Anfang 2019, also vor der Coronakrise. Zugleich greifen die Konsumenten verstärkt zu Aktionswaren und gehen häufiger zum Diskonter, zeigen die RollAMA-Daten vom ersten Quartal 2023.

Weniger Ware um mehr Geld

Trotz stärkerer Nutzung von Aktionen ist der "RollAMA-Einkaufskorb" im Schnitt um 16,6 Prozent teurer als vor einem Jahr - bei einer Inflationsrate (VPI) von etwa 9 Prozent. Da die Haushalte die Einkaufsmengen im Jahresabstand um 5 Prozent reduziert haben, sind ihre Ausgaben für Lebensmitteleinkäufe "nur" um 11 Prozent gestiegen. Fast ein Drittel der Einkaufsausgaben fließt in die Kassen der Diskonter. Rabatte werden immer wichtiger - Fleisch wird zur Hälfte mit Rabatt erworben, Wurst zu einem Drittel. "Debatten rund um mehr Tierwohl werden angesichts dieser Entwicklungen voraussichtlich noch lange geführt werden. Denn bei einer derartigen Preissensibilität und unter ihrem Wert verkauft, werden sich Tierwohlprodukte nur schwer am Markt durchsetzen können", heißt es in der Mitteilung der RollAMA.