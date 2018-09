Österreicher in Ankara festgenommen

Ein österreichischer Staatsbürger ist am Dienstag in Ankara festgenommen worden. Das bestätigte der Sprecher des Außenministeriums, Thomas Schnöll, der APA. Die österreichische Botschaft sei mit den türkischen Behörden und den Angehörigen des Österreichers im Kontakt. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Journalisten, erklärte die Organisation "Reporter ohne Grenzen" (ROG/RSF).

Der Student der Politikwissenschaft und Philosophie befasste sich demnach mit politischen Theorien und schrieb Beiträge in Büchern wie “Kampf um Kobane”, die sich kritisch mit der Beziehung der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) mit der Türkei auseinandersetzen. Laut gut informierten Kreisen schrieb er auch für einen “radikalen Ableger der Kommunistischen Partei” in der Türkei.

“Andere politische Meinungen dürfen nicht Grundlage für Verhaftungen oder Einschüchterungen sein! In der Türkei passiert das gerade aber zunehmend”, sagte Möhring. Derzeit sitzen nirgends so viele professionelle Journalisten in Haft wie in der Türkei.