Österreicher holen beim mobilen Zahlen langsam auf

Österreicher lieben traditionell ihr Bargeld und sind bei Zahlungen im Internet sowie am Handy eher zurückhaltend.

Wie auch in Deutschland und der Schweiz wird in Österreich an ehesten beim Kauf von Kleidung, Schuhen und Accessoires per Smartphone gezahlt. Auch das Überweisen von Geldbeträgen an andere Personen ist beliebt. Bahntickets sowie Rechnungen in Restaurants, Bars und Hotels dürften bald folgen.