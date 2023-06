Österreich zählt nicht zu den besten

Es gibt auch weiterhin noch Problemstellen.

Das sind die Problembereiche

"Österreich hat zwar in den vergangenen Jahren in einigen Aspekten des FTI-Systems stark aufgeholt, dennoch gibt es Bereiche, die Schwachstellen bleiben", schreibt Ratsvorsitzende Sylvia Schwaag Serger in einer Aussendung. Problembereiche seien wie im Vorjahr auch 2023 Geschlechtergerechtigkeit, Gründungen und Digitalisierung. Die Teilhabe von Frauen in Forschung, Technologie und Innovation (FTI) sei im Vergleich zu den "Innovation Leaders" rückläufig.