Österreich weist russischen Diplomaten aus - und umgekehrt

Das österreichische Außenministerium hat am Montagvormittag einen Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigt, wonach ein russischer Diplomat ausgewiesen wird. Details wurden nicht genannt.

Ausgehend vom Prinzip der Reziprozität sei als Gegenmaßnahme ein Diplomat der österreichischen Botschaft in Russland zur "Persona non grata" erklärt worden, teilte das russische Außenministerium am Montagnachmittag mit. Zuvor war Österreichs Botschafter in Moskau, Johannes Eigner, in das Ministerium bestellt worden. "Dem Botschafter wurde im Zusammenhang mit der unbegründeten Entscheidung der österreichischen Seite in Bezug auf den Entzug der Akkreditierung eines Diplomaten und der Forderung, Österreich zu verlassen, entschiedener Protest zum Ausdruck gebracht", hieß es vom russischen Außenamt.