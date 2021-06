Österreich verliert EM-Test gegen England knapp

Im ersten Testspiel vor der Europameisterschaft kassierte das Österreichische Nationalteam eine knappe 0:1-Niederlage in England.

In der Vorbereitung auf die kommende Europameisterschaft gastierte das Österreichische Nationalteam im ersten Testspiel heute auswärts in England. Und die Elf von Trainer Foda begann mutig und versuchte den EM-Mitfavoriten mit frühem Pressing unter Druck zu setzen. Die Engländer, die ohne zahlreiche Stars antraten, ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, übernahmen schnell das Kommando und kamen durchaus zu guten Chancen. Doch Teamdebütant Bachmann im Tor der Österreicher konnte sich gleich mehrfach auszeichnen. So ging es nach 45 Minuten mit einem 0:0 in die Pause.

England trifft, Sabitzer an die Latte

In der zweiten Halbzeit ging es in einer ähnlichen Tonart weiter - England kontrollierte das Duell und ließ gegen offensiv harmlose Österreicher kaum gefährliche Aktionen zu. In der 57. Minute gelang den Favoriten dann selbst das 1:0, als ein Klärungsversuch von Sabitzer genau vor den Füßen von Saka landete, der nur noch ins leere Tor einschieben musste. Gut zehn Minuten später hatte Sabitzer die bis dato beste Chance der Österreicher, sein Weitschuss sprang allerdings von der Latte zurück ins Feld.

Gregoritsch vergibt Ausgleich

So plätscherte das Duell ohne große Höhepunkte dem Ende entgegen. Da der eingewechselte Gregoritsch kurz vor Schluss den Ball bei einer guten Gelegenheit per Kopf neben das Tor setzte und auch Schöpf den Ball in der Nachspielzeit nicht im Tor unterbrachte, blieb es beim 1:0-Sieg der Engländer. Die Österreicher präsentierten sich am heutigen Abend defensiv im Vergleich zu den letzten Länderspielen durchaus verbessert, blieben offensiv aber weitestgehend ideenlos. Positiv hervorzuheben ist nach dem heutigen Abend die gute Leistung von Debütant Daniel Bachmann, der sich durchaus für weitere Einsätze im Tor empfehlen konnte.

Liveticker-Nachlese

