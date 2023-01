Österreich verpasst Sieg beim Yellow Cup

Österreichs Handball Nationalteam musste sich im entscheidenden Spiel um den Turniersieg der Schweiz knapp mit 28:29 geschlagen geben.

In der ersten Halbzeit lag die Mannschaft von Coach Ales Pajovic nie in Rückstand, konnte sich aber auch nicht absezten. So blieb das Duell stets ausgeglichen, wobei vor allem Torhüter Thomas Eichberger ein starker Rückhalt war. Offensiv lief es für Star-Spieler Nikola Bilyk lange nicht nach Wunsch. Bezeichnend war dabei eine Aktion kurz vor der Pause, als der Kiel-Angreifer den Ball alleine vor dem Tor nicht dort unterbrachte. Im Gegenzug gelang den Schweizern noch der Ausgleich zum 15:15-Pausenstand.

Nach der Pause übernahmen die Schweizer immer mehr das Kommando und gingen in der 34. Minute erstmals in Führung. Diese gaben die Eidgenossen bis zum Schluss nicht mehr her und feierten dank des knappen 29:28-Sieges gegen Österreich den Turniersieg beim Yellow Cup. Österreich kann nach den Siegen gegen die Kapverden und Japan sowie der knappen Niederlage am heutigen Abend und dem dadurch nur um 1 Tor verpassten Turniersieg dennoch zufrieden sein.