Österreich steht nach 1:0-Sieg im EM-Viertelfinale

Die ÖFB-Damen besiegen Norwegen hochverdient mit 1:0 und qualifizieren sich damit für den EM-Viertelfinalkracher gegen Deutschland. Den entscheidenden Treffer erzielte Nicole Billa.

Im letzten Gruppenspiel bei der Frauen Euro in England ging es für die österreichische Nationalelf im direkten Duell mit Norwegen um ein Viertelfinalticket. Am Ende sicherten sich die Österreicherinnen den Aufstieg unter die besten acht Teams des Turniers mit einem hochverdienten 1:0-Erfolg.

Die Norwegerinnen gingen trotz der herben 0:8-Klatsche gegen Gastgeber England als Favorit in das heutige Duell in Brighton. Die erste Topchance hatten allerdings die Österreicherinnen, nach etwas mehr als dreizehn Minuten kam Feiersinger zum Abschluss. Die nicht sicher wirkende Torhüterin Pettersen ließ die Kugel durch die Handschuhe rutschen, das Spielgerät landete aber leider nur an der Querlatte. Einen ersten Aufreger gab es allerdings bereits einige Minuten zuvor, als Billa im Strafraum von zwei Gegnerinnen in die Zange genommen wurde und zu Boden ging. Die Schiedsrichterin entschied auf Weiterspielen, der VAR griff nach kurzer Überprüfung ebenfalls nicht ein.