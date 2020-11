Österreich siegt zum Start in die EM-Qualifikation

Das Österreichische Handball Nationalteam tat sich gegen Außenseiter Estland lange schwer, jubelte am Ende aber über einen wichtigen 31:28-Sieg.

Österreichs Handball-Herren starteten heute in Graz gegen Estland in die EM-Qualifikation und hofften trotz einiger Ausfälle auf einen erfolgreichen Start. In der ersten Halbzeit taten sich die Hausherren sehr schwer. Nach einer schwachen Anfangsphase lag Österreich früh mit 2:5 zurück, drehte das Spiel dann aber in kurzer Zeit und lag selbst mit 10:6 voran. Die Esten gaben sich aber nicht geschlagen und kämpften sich bis zur Pause zurück. Bei 16:16 wurden die Seiten gewechselt.