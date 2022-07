Österreich scheitert nur mit viel Pech an Deutschland

Bei der 0:2-Niederlage gegen den nördlichen Nachbarn trafen die Österreicherinnen drei Mal Aluminum.

Pech bei Stangenkopfball

Die rot-weiß-roten Damen tragen gegen den großen Favoriten mutig auf, versteckten sich keineswegs. In einem körperlich intensiven Spiel fanden die Schützlinge von Teamchefin Irene Fuhrmann die erste Topchance vor. Nach einer Ecke stieg in der Mitte Georgieva - die Kapitänin Schnaderbeck ersetzte - am höchsten und beförderte die Kugel per Kopf an die Stange.