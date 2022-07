Österreich mit verdientem Pflichtsieg gegen Nordirland

Nach dem verdienten 2:0 gegen Außenseiter Nordirland ist das Österreichische Frauen-Nationalteam weiter auf Kurs in Richtung EM-Viertelfinale.

Und die Österreicherinnen legten von Beginn weg gleich gut los und kamen durch Billa in der 11. Minute zu ersten richtig guten Chance. In der 19. Minute war der Bann dann gebrochen, als die für die CoV-positive Wienroither in der Startelf stehende Schiechtl nach einem Puntigam-Freistoß aus kurzer Distanz auf 1:0 stellte. In weiterer Folge ging das Tempo bei hohen Temperaturen deutlich zurück - einzig ein Lattenschuss von Dunst brachte kurz vor der Pause noch einmal Gefahr für die Nordirinnen.