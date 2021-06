Österreich mit Nullnummer im letzten Test vor der EM

Das Österreichische Nationalteam musste sich im letzten Testspiel vor der Europameisterschaft mit einem 0:0 gegen EM-Teilnehmer Slowakei zufrieden geben.

Im letzten Testspiel vor der Europameisterschaft empfing das Österreichische Nationalteam in Wien die Slowakei. Im Tor stand dabei erneut Daniel Bachmann, der auch bei der EM im Tor stehen wird. Ansonsten veränderte Teamchef Foda die Startelf gleich an mehreren Positionen. So kamen Grillitsch, Trimmel, Ulmer, Lazaro und Lienhart heute zum Einsatz.

Viel Ballbesitz, wenig Chancen

Im Spiel selbst übernahmen die Österreicher von Beginn weg das Kommando und hatten deutlich mehr Ballbesitz. Gegen die gut gestaffelte Defensvie der Slowaken war jedoch meist am Strafraum Schluss. Die beste Chance der Österreicher hatte Baumgartner, der den Ball nach einem schönen Doppelpass mit Sabitzer aus kurzer Distanz nicht am Torhüter vorbei brachte. Die Slowaken ihrerseits wurden in der ersten Halbzeit nur einmal richtig gefährlich, als Mak per Direktabnahme an Bachmann scheiterte.

Glück und Pech für Österreich

Kurz nach der Pause hatten die Slowaken früh die große Chance auf die Führung. Nachdem in der Abwehr zu wenig konseuqent verteidigt wurde, verhinderte Bachmann zunächst den Rückstand. Zudem hatten die Österreicher beim Nachschuss Glück, dass Duda einen am Boden liegenden Mitspieler abschoss. In der 60. Minute hatte Grillitsch aus dem Nichts eine gute Chance für Österreich, scheiterte per Direktabnahme aus großer Distanz jedoch am Torhüter und am Pfosten.

Defensiv oft zu anfällig

Nach der Einwechslung von Marko Arnautovic in der 65. Minute kam wieder mehr Schwung ins Spiel - schon wenige Minuten später scheiterte der Angreifer am Pfosten. Kurz darauf verhinderte Bachman auf der anderen Seite nach der nächsten Nachlässigkeit in der Defensive erneut einen Gegentreffer. So blieb es bis zum Schluss beim torlosen Remis. Mit Blick auf die Europameisterschaft müssen sich die Österreicher vor allem Defensiv weiter stabilisieren, um gegen stärkere Gegner bestehen zu können. Zudem hat das heutige Spiel einmal mehr gezeigt, dass das Team offensiv stark auf Marko Arnautovic angewiesen ist, um gefährliche Chancen zu kreieren.

Liveticker-Nachlese

self all Open preferences.