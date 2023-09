Österreich macht großen Schritt in Richtung EM 2024

Das Österreichische Nationalteam feierte dank einer starken zweiten Halbzeit einen klaren 3:1-Sieg in Schweden und kann somit wohl für die Europameisterschaft 2024 planen.

Österreichs Nationalteam wollte heute mit einem Sieg auswärts in Schweden den nächsten großen Schritt in Richtung Europameisterschaft 2024 in Deutschland machen. Etwas überraschend fand sich dabei Mainz-Legionär Mwene statt Wöber als Linker Verteidiger in der Startelf wieder. Auch Marco Arnautovic durfte von Beginn an mitwirken.

Schweden zunächst gefährlicher

Den besseren Start erwischten jedoch die Schweden. Angeführt von den starken Außenspielern Forsberg und Kulusevski sorgten die Hausherren immer wieder für Gefahr vor dem Österreichischen Tor. Alaba und Co. hatten mehrfach Glück, dass Schwedens Angreifer vor dem Tor zu wenig konsequent agierten und so kein Treffer gelang. Auf der anderen Seite hatte Österreich in den ersten 45 Minuten praktisch nur eine nennenswerte Chance - eine Direktabnahme von Arnautovic wurde von der Schwedischen Defensive jedoch geblockt. So ging es mit einem aus Österreichischer Sicht glücklichen 0:0 in die Pause.

Österreich mit Doppelschlag

Beide Teams starteten unverändert in die zweite Halbzeit. Dieses Mal waren es die Österreicher, die besser starteten und in der 53. Minute in Führung gingen. Nach einer perfekten Posch-Flanke traf Michael Gregoritsch per Kopf zum 0:1. Doch es kam noch besser - nur zwei Minuten später kam der Ball nach einem Konter über Sabitzer zu Marko Arnautovic, der durch die Beine des Schwedischen Torhüter das 0:2 erzielte.

In der 68. Minute wurde Mwene nach einer starken Einzelaktion im Strafraum zu Fall gebracht. Marko Arnautovic übernahm die Verantwortung und erhöhte per Elfmeter etwas glücklich auf 0:3. Spätestens jetzt war das Duell entschieden. Das war in weiterer Folge auch vor allem den Schweden anzumerken, die sichtlich schockiert nur noch selten gefährlich wurden. Kurz vor Schluss gelang Holm dennoch zumindest noch der Ehrentreffer für Schweden.

Dank des 3:1-Sieges liegt Österreich drei Spieltage vor Schluss punktgleich mit Tabellenführer Belgien bereits sieben Punkte vor den drittplatzierten Schweden. Ein Sieg aus den letzten drei Spielen gegen Belgien, Aserbaidschan und Estland reicht Alaba und Co. damit für die endgültige Qualifikation zur EM 2024.