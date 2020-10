Österreich gewinnt auch in Rumänien mit 1:0

Ein Treffer von Alessandro Schöpf entschied das Nations League Spiel in Ploisti zu Gunsten der ÖFB-Elf.

Nach dem Auswärtserfolg in Nordirland trat das österreichische Nationalteam heute in Ploisti gegen Rumänien an. Franco Foda änderte seine Startelf nur auf einer Position, statt Reinhold Ranftl durfte Alessandro Schöpf von Beginn an ran.

Schlussendlich blieb es beim knappen aber verdienten 1:0-Erfolg, die Revanche für die unnötige 2:3-Heimniederlage in Klagenfurt ist also geglückt. Da auch Norwegen gegen Nordirland mit 1:0 gewann, bleiben das ÖFB-Team und Haaland & Co. in der Tabelle punktegleich an der Spitze. Damit haben die Schützlinge von Franco Foda den Aufstieg in die Nations League A weiterhin selbst in der Hand. Mit zwei Heimspielen gegen Nordirland und Norwegen wird die Gruppe 1 in der Nations League B im November abgeschlossen.