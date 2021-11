Österreich feiert verdienten Heimsieg gegen Israel

Das Österreichische Nationalteam jubelte in der WM-Qualifikation auch dank Doppel-Torschütze Louis Schaub über einen verdienten 4:2-Erfolg.

Nachdem die direkte Qualifikation für die WM in Katar nicht mehr möglich war, wollte das Nationalteam mit einem Sieg im Heimspiel gegen Israel zumindest noch die Möglichkeit auf den dritten Rang wahren. Teamchef Franco Foda brachte dabei mit Salzburg-Jungstar Seiwald einen weiteren Team-Debütanten von Beginn an.

In der ersten Halbzeit präsentierte sich vorallem die Offensive rund um Sabitzer und Arnautovic in Spiellaune, doch der Ball wollte nicht ins Tor des starken Israel-Keeper Marciano. In der 32. Minute ging Israel entgegen dem Spielverlauf nach einem abgefälschen Bitton-Freistoß glücklich mit 0:1 in Führung. Mit diesem Spielstand ging es auch in die Pause.

Louis Schaub dreht das Spiel

In der zweiten Halbzeit begann Österreich sehr druckvoll, brachte die Defensive der Gäste stark in Bedrängnis und belohnte sich selbst: Nachdem Lienhart bei einem Freistoß regelwidrig beim Torabschluss gestört wurde, sorgte Marko Arnautovic per Elfmeter für den schnellen Ausgleich (50.). In der 58. Minute gab es dann erneut eine kalte Dusche für die ÖFB-Elf: Nach einem Eckball köpfte Peretz am langen Pfosten unbedrängt zum 1:2 ein.

Nur drei Minuten später gelang Österreich aber der erneute Ausgleich. Der für den enttäuschenden Schöpf eingewechselte Schaub gelang aus rund 18 Metern das verdiente 2:2. In der 71. Minute brachte Schaub Österreich nach schöner Arnautovic-Vorarbeit mit seinem zweiten Treffer mit 3:2 in Führung. Gut zehn Minuten später erhöhte der heute sehr aktive Sabitzer aus der Distanz auf 4:2. Kurz vor Schluss dann noch Salzburgs Adamu zu seinem Team-Debüt. Am 4:2 änderte sich bis zum Ende nichts mehr, wodurch Österreich die Revanche für die 2:5-Niederlage in Isreal gelang. Am Montag geht es zum Abschluss der WM-Qualifikation zu Hause gegen Moldawien.