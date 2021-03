Österreich fährt Pflichtsieg gegen die Färöer ein

Ohne zu glänzen siegt das ÖFB-Team gegen die Inselkicker mit 3:1. Am Mittwoch wartet das Duell mit Tabellenführer Dänemark.

Nach dem Auftakt-Unentschieden in Schottland waren für das österreichische Fußball-Nationalteam heute gegen die Färöer Inseln drei Zähler Pflicht.

Überraschend gingen dann aber die Färinger in Minute 19 in Front. Nach einem Eckball stützte sich Nattestad im Duell gegen Trauner auf und verwandelte per Kopf zum 0:1 aus heimischer Sicht. Der fällige Pfiff der ukrainischen Schiedsrichterin blieb unverständlicherweise aus.