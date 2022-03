Österreich erkämpft sich Remis beim Foda-Abschied

Das Österreichische Nationalteam kam beim letzten Spiel von Trainer Franco Foda nach 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2-Remis gegen Schottland.

Teamchef Franco Foda verabschiedete sich mit dem heutigen Testspiel gegen Schottland als Österreichischer Nationaltrainer und wollte diesen unbedingt erfolgreich gestalten. Die ersten 15 Minuten in Wien waren dann geprägt von Chancen auf beiden Seiten. Für Österreich vergab Kalajzic die besten Möglichkeiten. In weiterer Folge übernahmen die Hausherren immer mehr die Kontrolle und erspielten sich weitere gute Chancen durch Arnautovic und Laimer. Treffer wollte jedoch keiner gelingen.

Auf der andreren Seite machten es die Schotten besser: nachdem Bachmann bei einem Eckball etwas verloren durch den Strafraum lief, staubte Hendry in der 28. Minute zum 0:1 ab. In der restlichen Spielzeit bis zur Pause war der Schwung vom Beginn der Partie nun etwas draußen und es ging mit dem knappen Rückstand in die Pause.

Wechselspieler treffen

Der Start in die zweite Halbzeit verlief alles andere als optimal. Nach einem schönen Spielzug über die linke Seite erhöhte McGinn unhaltbar für Bachmann auf 0:2. In weiterer Folge waren die Österreicher zwar bemüht, jedoch fehlten in der Offensive oft die entscheidenden Ideen - bis zur 74. Minute: da brachte der eine Minute zuvor eingewechselte Gregoritsch Österreich nach Ulmer-Flanke per Kopf auf 1:2 heran. Österreich witterte nun wieder eine Chance und kam in der 82. Minute durch den ebenfalls eingewechselten Schöpf zum insgesamt sicher verdienten Ausgleich. Nur eine Minute später verhinderte Gordon gegen Weimann den nächsten Gegentreffer.

Am Ende blieb es beim 2:2, wodurch es für Teamchef Franco Foda doch noch einen versöhnlichen Abschied gab. Am Ende waren es Unkonzentriertheiten in der Defensive sowie eine mangelhafte Chancenauswertung, die einen Sieg zum Abschluss verhinderten.