Österreich müht sich zu Pflichtsieg in Moldau

Das Österreichische Nationalteam feierte in der WM-Qualifikation auswärts bei der Republik Moldau trotz großteils schwacher Leistung einen knappen 2:0-Sieg.

Drohne verzögert Anpfiff

Aufgrund einer Drohne über dem Stadion wurde das Spiel mit einer rund 30-minütigen Verspätung angepfiffen. Im Spiel übernahm Österreich von Beginn weg das Kommando, spielte die Angriffe aber zu wenig konsequent zu Ende. So blieben Chancen gegen die engmaschige Abwehr der Hausherren in der ersten Halbzeit absolute Mangelware. Als alles bereits auf ein 0:0 zur Pause hindeutete, sorgte Baumgartner mit einem Flachschuss aus der Distanz aber doch noch für das wichtige 1:0. (45.).

Uninspirierte Leistung

In der zweiten Halbzeit ging es in der gleichen Tonart weiter. Das Offensiv-Spiel der Österreicher war weiterhin zu langsam und zu ungenau, um überhaupt in die Nähe von guten Chancen zu kommen. Im Gegenteil - phasenweise hatte man das Gefühl, dass die Republik Moldau näher an einem Treffer war, als Arnautovic und Co. Wirklich gefährlich wurde es für Torhüter Bachmann jedoch nie.