Rangnick-Debüt geglückt: Österreich schlägt Kroatien 3:0

Österreich jubelte zum Auftakt der Nations League über einen überraschenden 3:0-Auswärtserfolg bei Vize-Weltmeister Kroatien.

Heute startete Österreichs Nationalteam in Kroatien in eine neue Ära. Ralf Rangnick gab zum Auftakt der UEFA Nations League auswärts gegen Vizeweltmeister Kroatien sein Debüt als Teamchef. Die Bilanz gegen Kroatien sprach mit null zu fünf Siegen und einem Torverhältnis von 2:9 klar gegen Österreich.

Österreich legt doppelt nach

In der Pause nahm Teamchef Ralf Rangnick gleich drei Wechsel vor und brachte Gregoritsch, Trimmel und Seiwald für Arnautovic, Onisiwo und Lainer. In der 54. Minute machte sich dies bereits bezahlt, denn nachdem Gregoritsch zuvor eine große Chance ungenutzt ließ, sorgte der Augsburg-Stürmer nach schöner Wöber-Vorarbeit für das 2:0. Nur drei Minuten später erhöhte Sabitzer per Distanzschuss auf 3:0, wobei Kroatiens Schlussmann Ivusic nicht ganz glücklich agierte.

Österreich kontrollierte in weiterer Folge das Spiel ohne große Probleme. Auch die Einwechslung von Champions League Sieger Modric hatte aus Sicht der Kroaten nicht den gewünschten Effekt. Am Ende jubelte Österreich zum Start der Nations League über einen überraschenden, aber nicht unverdienten, 3:0-Sieg in Kroatien. Das Teamchef-Debüt von Ralf Rangnik ist somit geglückt. Auch im zweiten Spiel der Gruppe A1 gab es mit dem 2:1-Sieg von Dänemark in Frankreich zumindest eine kleine Überraschung.