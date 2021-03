Österreich braucht gegen Dänen ein positives Ergebnis

Richtungsweisendes WM-Qualifikationsspiel der ÖFB-Auswahl für die WM in Katar 2022.

Auf Österreichs Fußball-Nationalmannschaft wartet in der WM-Qualifikation im Happel-Stadion ein richtungsweisendes Spiel.

Der Liveticker mit allen Daten vom Spiel Österreich vs Dänemark

Während sich Österreich beim WM-Quali-Auftakt zu einem 2:2 in Schottland und einem 3:1 gegen die Färöer mühte, startete Dänemark mit einem 2:0 in Israel und gewann anschließend 8:0 gegen die Republik Moldau. Dabei wechselte Nationaltrainer Kasper Hjulmand im Vergleich zum Israel-Match alle zehn Feldspieler aus.

Dänen haben große Klasse

Unbestritten ist die Tatsache, dass es die ÖFB-Auswahl mit einem Gegner der höchsten Güteklasse zu tun bekommt. "Sie haben große Qualität, Tempo und Tiefgang", sagte Foda über den Weltranglisten-Zwölften (Österreich ist 23.). "Wir müssen kompakt agieren und ihre Flügelspieler unter Kontrolle haben, da kommt viel Arbeit auf unsere Außenverteidiger zu. Darüber hinaus müssen wir unser Spiel in der Offensive entwickeln."

Die Dänen seien in der Lage, sehr variabel aufzutreten. "Wir müssen uns darauf einstellen, dass sie einmal Druck ausüben und dann wieder auf Kontersituationen lauern", warnte Foda und betonte: "Es wird ein spannendes Spiel. An so einem Tag entscheiden oft Kleinigkeiten und auch ein bisschen Glück. Ich hoffe, dass es diesmal auf unsere Seite fällt."