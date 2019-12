Ösi-Borussen spenden für Stunde des Herzens

Vorarlberger Fußball-Fanclub stellen sich in den Dienst der guten Sache

Wann: Fr. 06.12.2019 von 13 - 19 Uhr



Wo: Feldkircher Innenstadt (Johannitergasse, hinterm Montforthaus)



Wir machen mit Sunshine Tours aus Feldkirch gemeinsame Sache.



Am 06.12.2019 kommt der Nikolaus in die Feldkircher Innenstadt (hinterm Montforthaus). Er erwartet dort alle Kinder und auch Erwachsenen im Bus (siehe Bild)



Dort können die Kinder Ihre Wunschzettel fürs Christkind abgeben und bekommen sowohl vom Nikolaus, als auch vor dem Bus von uns, eine kleine Überraschung.



Auch die Erwachsenen werden bei einem Heißgetränk nicht zu kurz kommen.



Es wird eine Tombola mit vielen BVB Artikeln und sonstigen tollen Preisen geben.



Der HAUPTGEWINN ist eine Reise für 2 Personen zu einem Heimspiel von Borussia Dortmund im Jahr 2020 inkl. 2 Übernachtungen im Doppelzimmer, Busfahrt im Luxusbus und Stadiontickets.



Den Gesamterlös spenden wir selbstverständlich an die "Stunde des Herzens".