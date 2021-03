Ösi-Borussen reisen nun im modernen BVB-Design Bus

Der weltweit 1. BVB Fanclub-Bus der Ösi-Borussen und Sunshine Tours wurde vorgestellt

Sunshine Tours ist ein renommiertes Vorarlberger Reisebüro und ist bekannt für außergewöhnliche Reisen und Projekte. Viele Reiseideen wurden Trendsetter und machen aus dem Feldkircher Büro ein einzigartiges Reiseunternehmen in der Branche.

Im Oktober 2020 fiel der Startschuss für dieses gemeinsame Projekt von den Ösi-Borussen 1909 und dem Marketing-Team von Sunshine Tours. In vielen Sitzungen wurde es letztendlich zur Umsetzung gebracht – wahrlich kein leichtes Unterfangen in Zeiten von Corona. Auf jedes kleinste Detail wurde beim Design geachtet, der Bus strahlt im berühmten schwarzgelben Glanz des BVB, sowohl innen wie auch außen!

Mit diesem Bus werden die Ösi-Borussen 1909 und Sunshine Tours auf einen Höhenflug starten, der Bus ist weltweit einzigartig und ist auch für Nicht-BVB Fans ein Hingucker. So ist es auch naheliegend, dass der Bus der Presse am Flugplatz in Hohenems vorgestellt wird, dieser Rahmen ist perfekt für die hohen Ziele dieser Zusammenarbeit.