OeNB rechnet für heuer mit 8,5 Prozent Inflation

Die Inflationsrate (am Harmonisierten Verbraucherpreisindex gemessen - HVPI) steigt laut jüngster Prognose der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) heuer auf 8,5 Prozent.

Prognose nach oben revidiert

Kerninflation steigt auf über 5 Prozent

Wie Staaten gegensteuern

Bisher seien in den Euroraum-Ländern die steuerlichen Maßnahmen am wichtigsten gewesen; die Energiesteuern und die Mehrwertsteuer auf Energie seien in fast allen Mitgliedstaaten vorübergehend gesenkt worden. Preisdeckel auf Energiepreise - wie etwa die österreichische Strompreisbremse - gebe es nur in einigen Mitgliedstaaten.