ÖM-Meisterschaft: Die Einser Teams stehen im Finale

Die Einser-Garnituren aus dem Ländle gewinnen wie erwartet die Qualifikationsspiele und haben damit die Finalserie aufgezogen. Dabei war das Wolfurter Aufgebot minimal bestückt, mit Dilmé, Gallego, Levay-Theurer und Winter war gleich ein Quartett nicht nominiert. Zwar machte Kilian Laritz gleich deutlich, wer der Herr im Hause ist doch als Dornbirns Florian Pirker auf 2:1 verkürzte, liebäugelte der ein oder andere Fan doch mit einer Überraschung. Zu souverän und durchschlagskräftig zeigten sich Zehrer & Co. im Verlauf der Partie und gewannen am Ende deutlich und verdient mit 8:1 Toren., Das andere Derby war resultattechnisch ähnlich, Dornbirn spielerisch überlegen und die bessere Mannschaft, doch der Auftritt der jungen Wolfurter begeisterte die Anhängerschar, die die unbekümmerte Art mit lautstarken Anfeuerungsrufen quittierten. Damit kommt es im Final-Hinspiel zum erwarteten Derby-Kracher, das am 8.6. in der HockeyArena ausgetragen wird.