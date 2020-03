Ölpreis im Sinkflug - Spritpreise fallen

Am Montag waren die Ölpreise so stark gesunken wie seit fast 30 Jahren nicht mehr.

Stärkster Preisverfall seit 30 Jahren

Zwischenzeitlich gaben die Ölpreise um etwa ein Drittel nach. Es war der stärkste Tagesrückgang seit dem Golfkrieg im Jahr 1991. Damals waren die Ölpreise nach der irakischen Invasion in Kuwait zunächst stark gestiegen. Als sich am Ölmarkt aber keine Engpässe gezeigt hatten, waren die Notierungen schnell gefallen.

Spritpreise fallen

Die fallenden Ölpreise haben auch Auswirkungen auf die Spritpreise. So kostet der Liter Diesel am Dienstagmorgen an Vorarlbergs Tankstellen nur noch 1,07 Euro. Auch Benzin ist mit 1,11 Euro so günstig wie schon lange nicht mehr