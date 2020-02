"Ökohype": Unternehmertreff in Nüziders

Beim unternehmertreff wurde dieses Mal zum Thema "Ökologie - Chance oder Problem?" referiert.

"Die Wirtschaft ist Teil der Lösung, nicht des Problems", sagte Alois Flatz in seinem Impulsvortrag beim Unternehmertreff des Wirtschaftsbundes Vorarlberg. Rund 500 Unternehmer folgten der Einladung ins neue B12 von Tomaselli Gabriel Bau und Gantner Electronic nach Nüziders.

"Tempo erhöhen"

Hans-Peter Metzler, Präsident der Wirtschafkammer Vorarlberg, stellte die Schwerpunkte siener Arbeit in den kommenden Wochen vor. "Wir müssen das Tempo in allen standortrelevanten Themen erhöhen." Weiter volle Anstrengung im Bereich Aus- und Weiterbildung als Antwort auf den Fachkräftebedarf, nicht locker lassen beim Bürokratieabbau, dass die Klein- und mittelständischen Betriebe sich aufs "Unternehmen" konzentrieren können, so Metzler.