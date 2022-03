ÖHB-Team setzt sich gegen Estland knapp durch

Vor toller Kulisse in der Bregenzer Handball Arena gewinnt das österreichische Handballnationalteam das Hinspiel in der 1. Phase zur WM-Qualifikation mit 35:33.

Für das österreichische Handballnationalteam stand heute das Hinspiel in der 1. Phase zur WM Qualifikation gegen Estland auf dem Programm. Gespielt wurde in der Bregenzer Handball-Arena, die erwartungsgemäß sehr gut gefüllt war.

Bregenzer Häusle startet

Im Tor begann Lokalmatador Ralf Patrick Häusle, der auch gleich gut in die Partie fand und einige Paraden zeigen konnte. Dennoch erwischten die Gäste aus Estland den besseren Start, nach etwas mehr als zwölf Minuten führten die Esten gegen die neu formierte rot-weiß-rote Auswahl mit 10:6. Teamchef Ales Pajovic sah sich daraufhin veranlasst, das erste Timeout zu nehmen.

Vor allem Dener Jaanimaa stellte sich in den ersten 30 Minuten als Problem für die österreichische Deckung heraus. Der Mann mit der Rückennummer 7 fiel nicht nur durch eine perfekte Wurfquote auf (5 von 5), sondern glänzte auch als Vorbereiter. Bei den Österreichern stach offensiv vor allem Kreisläufer Tobias Wagner heraus, der mit fünf Treffern aus fünf Würfen ebenfalls eine perfekte Quote vorzuweisen hatte.

Angetrieben vom Publikum kämpfte sich die ÖHB-Auswahl noch vor der Pause wieder heran und Kapitän Bilyk besorgte in der letzten Minute den Ausgleich, Varik stellte mit seinem Tor in der letzten Sekunde den 16:15-Halbzeitstand für die Gäste her.