ÖHB-Männer "dürfen jetzt ein bisschen träumen"

Zum Abschluss der Vorrunde der Handball-Heim-EM sind bei Österreichs Handball-Männer Erinnerungen an das "Wintermärchen" von 2010 wach geworden.

Vor einer Woche noch waren es vage Hoffnungen gewesen, am Dienstagabend wurde es zur freudigen Gewissheit. Dass die Gruppe vergleichsweise einfach war, schien klar. Umso größer war die Sorge, man könnte in einer äußerst knappen Entscheidung den Kürzeren ziehen.

"Es ist unglaublich"

"Es ist unglaublich. Drei Spiele, drei Siege, wir nehmen zwei Punkte mit", meinte ein sichtlich bewegter Pajovic nach dem Auftritt vor 7.500 Zuschauern in der Wiener Stadthalle - darunter auch zahlreiche lautstarke Fans der Nordmazedonier. Dafür, dass diese früh verstummten, sorgte u.a. Goalie Thomas Eichberger, der in seinem siebenten Länderspiel erstmals von Beginn an auftrat und mit mehreren Paraden zu Beginn dem Spiel die passende Richtung gab. "Er war wirklich, wirklich gut", lobte Pajovic den 26-jährigen Eichberger.

Eichberger "fehlten die Worte"

Der Mann von der HSG Graz war schon im ersten Spiel gegen Tschechien ein wichtiger Faktor gewesen, am Dienstag bestätigte er den guten Eindruck. "Unglaublich, in welchen Flow wir uns gespielt haben", sagte Eichberger, dem "ein bisschen die Worte fehlten".

"Traue uns die eine oder andere Überraschung zu"

"Wenn wir wieder so eine Leistung aufs Parkett bringen, traue ich uns die eine oder andere Überraschung zu", betonte Eichberger vor den Duellen mit Kroatien (Donnerstag), Spanien (Samstag), Deutschland (Montag) und Weißrussland (Mittwoch kommender Woche), allesamt in der Stadthalle. "Gelingt eine weitere Steigerung, könnte Österreich das bisher beste rot-weiß-rote Resultat bei einem Großereignis nach dem 2. Weltkrieg einstellen: Den neunten Platz von der Heim-EM 2010.

Ausgeschlossen sei das nicht. "Wir sind so voll mit Selbstvertrauen, dass wir vielleicht eine Überraschung schaffen können", betonte Pajovic, der erst im April 2019 den am Schluss glücklosen Patrekur Johannesson abgelöst hatte. Das Heimpublikum soll einmal mehr zum Zünglein an der Waage werden. Eichberger: "Auf so einer Welle der Euphorie, auf der wir jetzt surfen, ist das ein Traum."