ÖHB-Cup: Derbytime, alle Gegner der Ländleklubs

28 Teams bei den Frauen und 40 bei den Männern treten im diesjährigen ÖHB Cupbewerb an. Titelverteidiger sind Hypo NÖ bei den Frauen und der ALPLA HC Hard bei den Männern. Während Hypo in der ersten Runde aufgrund der Teilnahme in der EHF European League ein Freilos genießt, geht es für die Roten Teufel in Runde 1 gegen UHC Absam. Die 1. Runde bei den Frauen wird am 7. Oktober, bei den Männern am 7./8. Oktober gespielt.