ÖHB-Auswahl verliert WM-Auftaktspiel gegen die Schweiz

Österreich unterliegt gegen die Schweiz, mit dieser Niederlage sinken die Hoffnungen auf die Teilnahme an der Hauptrunde bereits gegen Null.

Die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten drohte bereits vor dem Start zur großen Farce zu werden. So mussten die USA und Tschechien ihre Teilnahme kurz vor Turnierbeginn aufgrund von postiven Covid-Testresultaten absagen. Dies hatte auch Auswirkungen auf die ÖHB-Auswahl, denn anstatt gegen die USA ging es nun im Eröffnungsspiel gegen die Nachrücker aus der Schweiz.

Damit ist die Gruppe E die einzige mit vier europäischen Teams, sportlich sind die Eidgenossen selbstverständlich eine völlig andere Kategorie als die US-Boys. Die Schweizer reisten erst heute an, etwaige schwere Beine konnte man allerdings nur in den Anfangsminuten erkennen.

So entwickelte sich eine spannende und abwechlungsreiche erste Halbzeit, in der das Geschehen hin und her wogte. Mit dem ausgeglichenen Spielstand von 13:13 ging es dann in die Pause.