ÖGB-Loacker zur Metaller-Lohnrunde: "5-Prozent-Forderung ist gerechtfertigt!"

Der ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker zum Start der Metaller-Lohnrunde: „Die Forderungen sind gerechtfertigt. Die Einmischungen der Industriellenvereinigung jedoch entbehrlich.“

Die Verhandler auf Seiten der Beschäftigten in der Metallbranche haben ihre Forderungen an die Arbeitgeber übergeben. Es wird unter anderem eine Lohn- und Gehaltserhöhung von fünf Prozent gefordert. „Das ist angesichts der vollen Auftragsbücher völlig gerechtfertigt“, meint ÖGB-Landesvorsitzender Norbert Loacker. An die Industriellenvereinigung richtet Loacker den Appell, sich in die Verhandlungen nicht einzumischen. „Die Industriellenvereinigung muss akzeptieren, dass sie nicht zur Sozialpartnerschaft gehört und soll ihre Sticheleien einstellen!“