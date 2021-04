Öffnung in Vorarlberg - wissenschaftliche Begleitung wird erweitert

Die wissenschaftliche Begleitung des Modellversuchs in Vorarlberg ist am Donnerstagabend von der Corona-Kommission ausdrücklich begrüßt worden.

Im Zuge dieser Begleitung vergab der Bund nach dreiwöchigen Vorarbeiten die Erstellung einer wissenschaftlichen Studie an die Medizinische Universität Graz, informierte Armin Fidler, der vom Land Vorarlberg in die Corona-Kommission entsandt wurde. Die Universität werde zeitnah eine repräsentative Befragung vornehmen.

Vertiefende AGES-Daten

In Vorarlberg wurden im Rahmen eines Modellversuchs ab 15. März Öffnungsschritte in Gastronomie, Kultur und Sport gesetzt. Land und Bund hatten sich darauf geeinigt, den Modellversuch wissenschaftlich zu untersuchen, die Verantwortung dafür liegt beim Gesundheitsministerium. Von allem Anfang an wurde der Modellversuch von der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) vertiefend überwacht. "Wir erhalten von der AGES exakte Cluster-Analysen, die wir in unserer Arbeit täglich verwenden", sagte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) zur APA. Zudem erstelle die AGES wöchentlich Analysen, aus denen das Land seine Strategie zur Bekämpfung der Corona-Pandemie ableite.