ÖFB-Elf verliert auch gegen Schottland

Österreich verliert in der WM-Qualifikation nach schwacher Leistung auch das Heimspiel gegen Schottland mit 0:1.

Nach der bitteren 2:5-Klatsche in Israel wartete auf das österreichische Fußballnationalteam quasi das "Spiel der letzten Chance" um in der WM-Quali Gruppe F zumindest noch im Rennen um den zweiten Platz zu bleiben.

Nach dem Rückstand hatte die ÖFB-Elf zwar Vorteile in der Ballbesitzstatistik, ohne allerdings gefährlich zu werden. Wenige Sekunden vor dem Pausenpfiff wollten dann auch die Österreicher einen Elfmeter. O´Donnell fuhr im Zweikampf gegen Baumgartner zwar deutlich den Arm aus und traf den Hoffenheim-Legionär am Hals, der VAR überprüfte die Szene zwar, sah aber etwas überraschend keinen Grund den Referee zur Überprüfung aufzufordern und so ging es mit dem 0:1 aus rot-weiß-roter Sicht in die Katakomben.