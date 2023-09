ÖFB-Elf mit enttäuschendem Remis gegen die Republik Moldau

Bei der Generalprobe für das EM-Quali Spiel in Schweden kommt das ÖFB-Team gegen die Republik Moldau nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Bevor es für das österreichische Nationalteam am Dienstag mit dem wichtigen Spiel in der EM-Qualifikation bei den Schweden so richtig ernst wird, testete die Rangnick-Elf in Linz gegen die Republik Moldau.