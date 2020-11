ÖFB-Elf gewinnt Testspiel in Luxemburg

Das österreichische Nationalteam gewinnt nach Toren von Trauner, Grbic und Debütant Wiesinger mit 3:0.

Mit Philipp Wiesinger (LASK) stand heute im stark ersatzgeschwächten Nationalteam ein Debütant in der Startelf gegen Luxemburg. Aber auch die Gastgeber schickten nicht ihre beste Mannschaft in dieses Testspiel. In wenigen Tagen haben die Luxemburger die historische Chance in der Nations League den Aufstieg in Gruppe B zu fixieren und schonten heute zahlreiche Stammkräfte. Ähnliches gilt natürlich auch für das ÖFB-Team, denn in den kommenden beiden Heimspielen gegen Nordirland und Norwegen kann die Foda-Elf den Aufstieg in die Nations League A perfekt machen.

Wenig Highlights in Halbzeit eins

Die rot-weiß-rote Auswahl hatte in der ersten Halbzeit zwar ein deutliches Übergewicht an Ballbesitz vorzuweisen, richtig gefährlich wurden die Österreicher aber so gut wie nie. Ein vermeintlicher Treffer von Schaub wurde wegen Abseits aberkannt, die beste Chance der ersten 45 Minuten hatten sogar die Gastgeber. Thill verpasste die Führung für seine Mannschaft nur ganz knapp und so ging es torlos in die Kabinen.

Entscheidung nach der Pause

Eine Stunde war absolviert, da bewies LASK-Akteur Gernot Trauner einmal mehr seine Kopfballstärke. Nach einer Trimmel-Ecke schraubte sich der aufgerückte Innenverteidiger hoch und verwertete gewohnt wuchtig zum 1:0 aus rot-weiß-roter Sicht.