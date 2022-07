ÖFB-Damen verlieren EM-Auftaktspiel gegen England

Österreich unterliegt im ausverkauften Old Trafford Stadium gegen Gastgeber England knapp mit 0:1.

Österreichs Frauen-Nationalteam bestritt heute im Old Trafford Stadium von Manchester das Eröffnungsspiel der Frauen Euro 2022 gegen Gastgeber England. Die Mannschaft von Teamchefin Irene Fuhrmann war gegen einen der Mitfavoriten klarer Außenseiter. Am Ende durften sich die Engländerinnen über einen knappen 1:0-Erfolg gegen mutig auftretende Österreicherinnen freuen.

Mead mit der Führung

Die ÖFB-Elf hatte sich vorgenommen, ohne Furcht im ausverkauften "Theatre of Dreams" aufzutreten und diesen Vorsatz bestätigte die heimische Equipe von Beginn an. Dennoch gingen die Engländerinnen nach einer Viertelstunde in Führung. Mead wurde nach einem österreichischen Ballverlust per gefühlvollem Chip von Kirby freigespielt, die Offensivspielerin überhob die herauseilende Keeperin Zinsberger. Wenninger versuchte zwar in Extremis zu retten, die Kugel war aber schließlich hauchdünn über der Linie. Nach Überprüfung durch den VAR und die Goal Line Technology wurde der Treffer schließlich bestätigt.