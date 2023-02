ÖFB-Cup: WAC vs Rapid Wien, Salzburg vs Sturm Graz

Mit zwei Spielen wird am Freitagabend der nationale Pokalbewerb im Viertelfinale angepfiffen.

Am Wochenende (3. bis 5. Februar) kommt der heimische Klubfußball mit dem Viertelfinale des ÖFB Cups wieder in die Gänge. Für acht Teams bedeutet der Kampf um den Einzug ins Halbfinale das erste Pflichtspiel des Jahres 2023.



Der Startschuss fällt am Freitag (18:00 Uhr) in der Wolfsberger Lavanttal-Arena. Dort matcht sich der RZ WAC mit dem SK Rapid Wien um den Aufstieg. In der Saison 2018/19 kam es schon im ÖFB Cup-Achtelfinale zur Begegnung, wo sich die Hütteldorfer 3:0 durchsetzten. Die jüngsten zwei direkten Duelle in der Bundesliga gingen beide an die Kärntner. Dazu schaffte es der WAC die letzten zwei Jahre immer bis ins Cup-Halbfinale.



Im Anschluss (20:45 Uhr) heißt es: Vorhang auf für den großen Schlager. Mit FC RB Salzburg gegen SK Sturm Graz kommt es in der Mozartstadt zur Neuauflage des Finales aus der Saison 2017/2018. Damals gewannen die Grazer 1:0 nach Verlängerung. Seitdem feierte Salzburg vier Cup-Titel in Folge. In den letzten drei Pflichtspielen konnte der Bundesliga-Tabellenführer gegen seinen ersten Verfolger keinen Sieg mehr einfahren. Auf zwei Niederlagen folgte ein 0:0 in der Mozartstadt.