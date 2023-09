ÖFB-Cup: Lustenau kämpft sich in die dritte Runde

Austria Lustenau steht nach einem hart erkämpften 3:2-Sieg bei der Vienna in der nächsten Runde des ÖFB-Cup.

Für die Austria aus Lustenau stand heute die zweite Runde im ÖFB-Cup auf dem Programm. Die Grün-Weißen gingen dabei auswärts bei der Vienna als Favorit in das Spiel und wollten nach dem Fehlstart in der Liga endlich wieder zurück in die Erfolgsspur.

Die Austria erwischte auch einen perfekten Start und ging dank eines Doppelpacks von Baden Frederiksen (5./19.) früh mit 0:2 in Führung - alles schien in die richtige Richtung zu laufen. Denn die Austria blieb am Drücker und verpasste bei einem Lattenpendler von Schmid nach rund einer halben Stunde nur knapp den dritten Treffer.

Vienna schlägt zurück

In der zweiten Halbzeit erwischte die Vienna aber den besseren Start und kam bereits in der 51. Minute durch Bernhard Luxbacher zum Anschlusstreffer. Die Lustenauer, die bei diesem Treffer mit dem Kopf wohl noch in der Kabine waren, stellten zehn Minuten später den 2-Tore-Abstand wieder her. Nach einem Foul von Omerovic verwandelte Torben Rhein den fälligen Elfmeter zum 1:3. Doch nur vier Minuten später brachte das 2:3 durch Philipp Ochs erneut die Spannung zurück ins Spiel - auch dieses Mal verteidigte die Lustenauer Defensive zu wenig konsequent. In der Schlussphase drängte die Vienna noch auf den Ausgleich, doch die Austria brachte den knappen Erfolg über die Zeit und steht somit in der dritten Runde des ÖFB-Cup.