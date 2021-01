ÖBB investieren 66 Millionen Euro in Vorarlberg

Neben der Fertigstellung der Haltestelle Altach stehen der Streckenausbau Lustenau – Lauterach sowie zusätzliche Parkplätze an Bahnhöfen, Maßnahmen zur Barrierefreiheit und laufende Erhaltungsarbeiten im Streckennetz auf dem heurigen Investitionsprogramm in Vorarlberg.

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) investieren dieses Jahr 66 Millionen Euro in Ausbau und Sanierung der Bahninfrastruktur in Vorarlberg. Zu den Projekten zählen laut einer Aussendung der ÖBB vom Dienstag die Fertigstellung der Haltestelle Altach, der Streckenausbau Lustenau-Lauterach und Erhaltungsarbeiten am Streckennetz. Auch neue Parkplätze und Fahrradboxen an Bahnhöfen sowie der Ausbau der Barrierefreiheit sind geplant.

Großprojekt Lustenau - Lauterach

Beim Großprojekt Streckenausbau Lustenau-Lauterach, das seit Herbst 2019 läuft, soll 2021 einiges weitergehen: Eine Streckensperre von Anfang April bis Anfang Juni 2021 wird unter anderem für Gleis- und Brückenbauarbeiten und den Bau einer Fuß- und Radwegunterführung in Lauterach genutzt. Ebenso für 2021 vorgesehen sind die Inbetriebnahme des neuen zweiten Streckengleises und weitere Arbeiten an den Haltestellen in Hard und Lauterach. Die Gesamtfertigstellung des Projekts ist für 2022 geplant.

Haltestelle Altach im Mai fertig

Im Mai 2021 wird die Haltestelle Altach fertiggestellt, die seit dem Frühjahr 2020 modernisiert und barrierefrei gestaltet wird. In Bregenz beginnen im Sommer 2021 als Teil der Bahnhofsmodernisierung Arbeiten an der Hypo-Unterführung, die für etwas mehr als ein Jahr angesetzt sind. Die Modernisierung des ÖBB-Kraftwerks Spullersee in Wald am Arlberg (Bezirk Bludenz) wird voraussichtlich im Mai 2021 abgeschlossen, im Anschluss geht das Kraftwerk in den Probebetrieb.

Sperren für 2021 geplant

Für Wartungsarbeiten wird die Arlbergbahnstrecke von 7. Juni bis 2. Juli zwischen Bludenz und Ötztal gesperrt. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet. Von 4. bis 17. Oktober ist auch die Strecke Feldkirch-Buchs (CH) wegen Instandhaltungsarbeiten nicht befahrbar.

2020 sei durch die Pandemie eine große Herausforderung gewesen, Bauablaufplanungen hätten zum Teil von Grund auf neu erstellt werden müssen, erklärte ÖBB-Vorstandsvorsitzender Andreas Matthä: "Umso erfreulicher ist es, dass wir unsere Projekte in der vorgegebenen Zeit umsetzen konnten." Die ÖBB unterhalten in Vorarlberg ein 104 Kilometer langes Streckennetz mit 34 Bahnhöfen und Haltestellen.

Arbeiten an ÖBB-Ökostromzentrale Spullersee laufen auf Hochtouren. (Bild: ÖBB/Sailerbrothers)

ÖBB-Bauvorhaben 2021 in Vorarlberg

Neue Haltestelle Altach – Fertigstellung Mai 2021

Im Frühjahr 2020 haben die ÖBB mit den umfangreichen Baumaßnahmen zur Modernisierung und barrierefreien Ausgestaltung der Haltestelle begonnen. Für die Kundinnen und Kunden werden neue Liftanlagen, neue Bike+Ride-Anlagen und eine neue Personenunterführung errichtet. Zudem werden die Vorplätze der Haltestelle erneuert. Als vorgezogene Maßnahme wurden bereits die Bahnsteige auf 220 m verlängert und bieten bereits ausreichend Platz für die Züge des Nah- und Fernverkehrs. Mit der neuen, modernen Mobilitätsdrehscheibe wird die optimale Voraussetzung für die Verknüpfung zwischen Bus und Zug sowie Rad und Zug geschaffen. Dank der neuen Fahrradboxen soll auch der Fahrradanteil in Vorarlberg weiter gesteigert werden. Die Arbeiten liegen exakt im vorgesehenen Zeitplan. Die Fertigstellung der neuen Haltestelle Altach ist für Mai 2021 vorgesehen

Nahverkehrsgerechter Ausbau der Eisenbahnstrecke Lustenau - Lauterach

Im Herbst 2019 wurde mit den umfangreichen Arbeiten für den nahverkehrsgerechten Ausbau der Eisenbahnstrecke zwischen den Gemeinden Lustenau, Hard und Lauterach begonnen. Mit diesem Projekt werden die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass die S-Bahn auf dieser wichtigen Verbindung in einem durchgehenden Halbstundentakt fahren kann und auch die internationalen Anbindungen in Vorarlberg beschleunigt werden. Zudem wird Lustenau, die größte Marktgemeinde in Österreich, mit dieser Ausbaumaßnahme noch näher an das öffentliche Verkehrsnetz im Rheintal angebunden. Mittlerweile sind die Arbeiten schon weit fortgeschritten. 2021 wird an den jeweils zweiten Hälften der Haltestellen in Hard und Lauterach gearbeitet. Der nächste große Meilenstein ist die geplante Streckensperre vom 06.04.2021 bis 01.06.2021. Hier liegt der Fokus erneut auf Gleisbauarbeiten im eingleisigen Bereich zwischen Lustenau und Hard, sowie des zweiten Gleises zwischen Hard und Lauterach und im Bau der Brücken über den Birkagraben und den Kotergraben, des zweiten Tragwerks der Lauterachbrücke und der Unterführung Rotachstraße (Mühlestraße) sowie der Fuß- und Radwegunterführung der Gemeinde Lauterach inkl. der Arbeiten für Oberleitung, Telekom, Energieversorgungs- und eisenbahntechnischen Sicherungsanlagen. Zusätzlich wird die Sperre auch im Bahnhof Bregenz für wichtige Gleis- und Weichenneulagen genutzt. Auch die Inbetriebnahme des neuen, zweiten Streckengleises sowie die Fertigstellung der Lärmschutzwände ist für 2021 vorgesehen. Die Gesamtfertigstellung des Projekts inkl. der Eröffnung der Haltestellen Hard-Fußach und Lauterach Unterfeld erfolgt 2022.

Arbeiten an ÖBB-Ökostromzentrale Spullersee laufen auf Hochtouren

Die Modernisierung des ÖBB-Kraftwerks Spullersee befindet sich derzeit gerade in der herausfordernden Hauptbauphase. Seit Juli 2020 wird anstelle der drei Druckrohrleitungen im Bereich Dürrenberg ein neues, 1460m langes, erdverlegtes Stahldruckrohr errichtet. Dieses Strahlrohr weist einen Durchmesser von 1100mm und Wanddicken bis zu 25mm auf. Diese Arbeiten sind höchst herausfordernd, da die Arbeiten im bis zu 40° steilen, unzugänglichen Gelände durchgeführt werden müssen. Dazu werden die ca. 13m langen Stahlrohre auf der Baueinrichtungsfläche neben dem KW Spullersee aufwändig für die Verlegung vorbereitet. Es werden Schutzmatten auf die Rohre aufgebracht, Transporthilfen angebracht und die Schweißstöße vorbereitet. Danach wird jedes Rohr mit einem Gewicht von bis zu fünf Tonnen mittels Kabelkran über die Arlbergstrecke hinweg ins steile Gelände gehoben, und dort vor Ort in den vorbereiteten Rohrgraben eingebaut. Alle Rohre werden durch Schweißen miteinander verbunden, sodass nach Fertigstellung der Druckrohrleitung ein langes durchgehendes Stahlrohr im Gelände verlegt ist. Dieses Rohr wird durch zwei Festpunkte und fünf Querriegel im Gelände fixiert. Durch die Verlegung unter die Erde ist dieses Rohr künftig vor Naturgefahren wie Lawinen, Muren und Frost geschützt. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im Mai 2021. Im Anschluss daran geht das Kraftwerk Spullersee mit 36MW Ausbauleistung in den Probebetrieb.

Start Bauarbeiten "Hypo-Unterführung Bregenz"

Die Baumaßnahme ist Teil der umfangreichen Modernisierungen am Bahnhof Bregenz. Der Start für die vorgezogene Maßnahme Hypo-Unterführung ist für Sommer 2021 vorgesehen. Die Dauer der Bauphase Hypo-Unterführung beträgt etwas mehr als ein Jahr.

Geplante Streckensperren 2021

Ötztal - Bludenz (Arlbergbahnstrecke): 07.06. - 02.07.2021

Lustenau - Lauterach (S3): 06.04. - 01.06.2021

Feldkirch - Buchs (S2): 04.10. - 17.10.2021