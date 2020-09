ÖBB bauen am Arlberg, Strecke für drei Tage unterbrochen

Von 19. bis 21. September 2020 finden auf der Arlbergbahnstrecke Instandhaltungsarbeiten statt. Fast gleichzeitig führen auch die Schweizer Bundesbahnen (SBB) Arbeiten an der Strecke Richtung Zürich durch. Für betroffene Streckenabschnitte wird ein Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Die Züge des Fernverkehrs in bzw. aus Richtung Zürich fallen während der Dauer der Streckensperre zwischen Ötztal und Sargans zur Gänze aus. Für die Reisenden wird in diesem Abschnitt ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Für die Nahverkehrszüge wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Ötztal und Landeck-Zams eingerichtet. Diese Busse sind gelb gekennzeichnet und halten in Roppen, Imst-Pitztal, Imsterberg und Schönwies. Die Haltestellen der SEV-Busse zwischen Landeck und Ötztal weichen teils von den Bahnhöfen ab. Zudem fahren die Busse von Landeck früher als die Züge ab, um die Züge in Ötztal zu erreichen.

Reisende werden gebeten sich vor Fahrtantritt zu informieren

Mehrere Arbeiten werden gebündelt durchgeführt

Die ÖBB-Infrastruktur AG trägt mit den Bauarbeiten dazu bei, dass Züge sicher und pünktlich am ÖBB-Streckennetz verkehren. Dabei wird stets darauf Rücksicht genommen, die Einschränkungen durch Bauarbeiten für die Fahrgäste und AnrainerInnen so gering wie möglich zu halten. Bei den Erhaltungsarbeiten entlang der Arlbergbahnstrecke, die an mehreren Abschnitten gleichzeitig stattfinden, werden unterschiedliche Arbeiten komprimiert und gebündelt durchgeführt. So werden auf beiden Seiten des Arlbergs insgesamt 3.600 Meter Schienen und 1.550 Schwellen erneuert sowie rund 1.260 Tonnen Schotter verarbeitet. Entlang der Strecke werden Löschwasserleitungen sowie Oberleitungs- und Sicherungsanlagen gewartet. Zum Schutz vor Beeinträchtigungen durch Windwurf und Schneedruck sowie zur Freihaltung der Trasse vor gefährdendem Bewuchs finden Holz- und Mulcharbeiten statt.