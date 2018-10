ÖAMTC-Kindersitztest: Kein "sehr gut", zwei fallen durch

Zweimal jährlich testen der ÖAMTC und seine Partner aktuelle Kindersitze. Zwar gibt es unter den 15 Testkandidaten kein "sehr gut", allerdings erreichten gleich elf Sitze das Urteil "gut". Dazu kommen zwei "befriedigend" und zwei "nicht genügend".

ÖAMTC-Techniker Steffan Kerbl führt aus: “Alle mit ‘gut’ bewerteten Sitze können ohne Bedenken gekauft werden. Ihre Schwächen liegen meist im Bereich der Ergonomie bzw. der Bedienung, oft ist der Platzbedarf im Fahrzeug der größte Schwachpunkt.” Bei zwei mit gut bewerteten Sitzen (Maxi Cosi Cabriofix + Familyfix Basis sowie Cybex Pallas S-Fix) wurden leichte Schwächen in der Sicherheit (Seiten- bzw. Frontalaufprall) festgestellt. Mit “befriedigend” wurden Chicco Around U i-Size und Nania I-Max SP Isofix beurteilt – ersterer wegen Schwächen in der Ergonomie und beim Frontalaufprall, letzterer ebenfalls wegen des Verletzungsrisikos beim Frontcrash sowie Schwächen in der Bedienung (zusätzliche Seitenaufprallelemente müssen an der Sitzschale befestigt werden).