ÖAMTC-Flugrettung flog im Sommer knapp zehn Prozent mehr Einsätze

Die ÖAMTC-Flugrettung hat im heurigen Corona-Sommer knapp zehn Prozent mehr Einsätze absolviert. Die 17 Helikopter der Christophorus-Flotte rückten zwischen 1. Juli und 13. September zu 5.188 Einsätzen aus, 234 davon in Vorarlberg. Im Vergleich zum Vorjahr ist das eine Steigerung von 9,7 Prozent - mit einem Hubschrauber mehr als 2019. Die Rettungskräfte verzeichneten vermehrt Sport und Freizeitunfälle.

Wien. "Auch wenn der Sommer 2020 in vielerlei Hinsicht anders war als in den Jahren zuvor, sind die 17 Notarzthubschrauber der ÖAMTC-Flugrettung beinahe ununterbrochen im Einsatz gestanden", bilanzierte Geschäftsführer Reinhard Kraxner. Seit Ende Mai hat die Flugrettung einen zusätzlichen Hubschrauber, den in St. Michael in der Obersteiermark stationierten Christophorus 17.