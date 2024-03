Odermatt feiert 11. RTL-Sieg in Folge - nächste Kristallkugel für den Schweizer fix

Auch im achten Riesenslalom der Saison ist der Eidgenosse nicht zu schlagen, am Ende jubeln die Schweizer sogar über einen Doppelsieg.

Im Riesenslalom bleibt Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt auch weiterhin unantastbar. In Aspen gewann der aktuell beste Skifahrer auf diesem Planeten das bereits elfte Rennen in dieser Disziplin (alle in dieser Saison) in Folge. Für den ÖSV stand am Ende ein Ergebnis mit Schadensbegrenzung, denn nach den Ausfällen von Manuel Feller und Stefan Brennsteiner waren nur drei rot-weiß-rote Athleten im zweiten Durchgang mit dabei.