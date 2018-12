Hochsaison für Bucher Krippenverein

Buch. 30 Werke stehen im Mittelpunkt der zweitägigen Ausstellung am Wochenende.

Seit Schulbeginn avancierte der Werkraum in der Berggemeinde zum Schulungszentrum. Traditionell ist dies nämlich der Start für die Krippenbaukurse. „Die Nachfrage ist groß, sodass wir beinahe jeden Abend im Einsatz sind“, freut sich Obmann Andi Eberle über das enorme Interesse bei Jung und Alt. So wurde in den letzten Tagen noch eifrig gearbeitet, damit die alpenländischen und orientalischen „Kunstwerke“ auch in Bälde einem breiten Publikum präsentiert werden können. Aber auch Laternenkrippen liegen seit einigen Jahren hoch im Kurs. „Bei uns macht jeder sein persönliches Schmuckstück“, erklärt Vizeobmann Hermann Heidegger, während er zum Finale noch einen akribischen Blick auf den „Baufortschritt der Exemplare wirft. Den Schützlingen stehen mit Eugen Flatz, Lothar Lenz und dem Obmann samt Stellvertreter gleich mehrere Krippenbaumeister mit Rat und Tat zur Seite.