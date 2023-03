Obstbauverein Rankweil sorgt für beste Rahmenbedingungen

Mitglieder und Jedermann konnte seine Baumscheren wieder auf den neuesten Stand bringen.

RANKWEIL. In den letzten Wochen wurden seitens vom Obst- und Gartenbauverein Rankweil mehrere Winter-Baumschnittkurse angeboten und die vielen Mitglieder und die Bevölkerung aus dem Raum Vorderland konnten sich in Theorie und Praxis die neuesten Informationen und Tipps an Ort und Stelle abholen. Vor kurzem haben nun die zwei Fachleute Josef Beiser und Elmar Speckle in der Gärtnerei Angeloff in Rankweil den Menschen die in Mitleidenschaft gezogenen Gartenscheren repariert und geschärft. Von diesem ganz speziellen Service vom Obstbauverein Rankweil haben viele Mitglieder davon regen Gebrauch gemacht. Für nur eine kleine Entschädigung wurde der Zustand der Baumscheren wesentlich verbessert. Wenn aber größere Mängel an den Scheren zu beheben waren, dann mussten die zwei „Schleifer“ diese in ihrer eigenen Werkstatt zuhause erledigen. Meistens konnten die Scheren nach der Fertigstellung in der Gärtnerei Angeloff sofort abgeholt werden. Am kommenden Samstag, 11. März, findet von 9 bis 11 Uhr, Treffpunkt Gasthof Mohren Rankweil, ein Rebenschnittkurs mit Kursleiter Michael Nachbaur für Jedermann statt. Gärtnermeister Rudi Waibel gibt im Rosenschnittkurs am Samstag, 11. März, ab 16 Uhr, Treffpunkt Familie Kert, Burgisweg 5, Rankweil wichtige Tipps in der Praxis und Theorie.VN-TK