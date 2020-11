Oberst Professor Erwin Fitz in den Ruhestand verabschiedet.

Am Montag wurde Herr Oberst Professor Erwin Fitz vom Militärkommandanten von Vorarlberg, Brigadier Gunther Hessel, würdig in den Ruhestand versetzt.

Fitz, Jahrgang 1955, der verschiedene Ausbildungen, bis einschließlich der Bataillons- bzw. Regimentskommandantenebene absolvierte, verrichtete seinen Dienst in der Friedens- und Einsatzorganisation als Gruppen-, Zugs- und Kompaniekommandant. Er war Kasernenkommandant der ehemaligen Rhomberg-Kaserne in Lochau und der Bilgeri-Kaserne in Bregenz. Zuletzt war er als Referatsleiter in der Ergänzungsabteilung des Militärkommandos tätig.