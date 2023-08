Oben ohne und nur im String zeigt Leni Klum ihren ...

"Böse Überraschung" für die Tochter von Model-Ikone Heidi Klum. Leni Klum präsentierte auf "Insta" ihr Malheur.

Während der Sommer - außer aktuell bei uns - in vollem Gange ist, und die Strahlen der Sonne alles in goldene Schattierungen tauchen, erlebte Leni Klum, die Tochter der Model-Ikone Heidi Klum, kürzlich eine besonders feurige Begegnung mit dem großen Himmelskörper.

Die 19-jährige Schönheit, die das Herz von fast 1,8 Millionen Instagram-Fans (Stand: 1. August 2023) höher schlagen lässt, präsentierte in ihrer Instagram-Story einen unerwarteten "Look" - einen schmerzhaft aussehenden Sonnenbrand, der ihre Fans sicherlich schockiert hat.

Das Bild, das die Fans zum Innehalten brachte, zeigte Leni bäuchlings auf einem Bett liegend, nur in einem gelben String gekleidet. Ihr Rücken und ihr Po glänzten in einem leuchtenden Rot - eine Farbe, die deutlich machte, dass die junge Frau in der Sonne wohl etwas zu lange geblieben war.