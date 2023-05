Oben-ohne-Klimaaktivisten blockieren Straßenverkehr in Rom

Mit einer Oben-ohne-Aktion haben Aktivisten der italienischen Gruppe "Ultima Generazione" (Letzte Generation) den Straßenverkehr in Rom blockiert.

Die Demonstration fand auf der Via del Tritone statt, wo etwa ein Dutzend Menschen sich teilweise oder ganz entkleideten. Anstatt sich festzukleben, ketteten sich die Aktivisten und Aktivistinnen auf der Fahrbahn an. Die Polizei griff schnell ein und entfernte die Protestierenden innerhalb weniger Minuten.

"Unser ziviler Ungehorsam ist nackt"

Heftige Unwetter in Italien

Ein 80-jähriger Mann wurde laut örtlichen Behörden auf seinem Fahrrad in einem Ort zwischen Ravenna und Bologna fortgetrieben. In Fontanelice starb eine Person, als ein Haus einstürzte, so ein Sprecher der örtlichen Feuerwehr. Die Region hatte zuvor 48 Stunden fast ununterbrochen Regen erlebt.

Mit Oben-ohne-Protest Taktik geändert

Die Gruppe "Ultima Generazione" scheint mit dem Oben-ohne-Protest ihre Taktik geändert zu haben. In Rom waren in der Vergangenheit hohe Geldstrafen gegen Demonstranten verhängt worden, die Denkmäler und Kulturstätten angegriffen hatten. Die Aktivisten hatten in der Vergangenheit ähnliche Aktionen durchgeführt, wie zum Beispiel das Bewerfen der Mailänder Scala und des Sitzes des staatlichen Kreditgebers CDP mit Farbe, ein Van-Gogh-Gemälde in Rom mit Suppe, oder ein von Andy Warhol verziertes Auto in Mailand mit Mehl.