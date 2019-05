Obdachlos: Immer mehr Menschen kommen bei Verwandten unter

"Die Anzahl der Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen in Vorarlberg hat sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt, der überhitzte Wohnungsmarkt und stagnierende Einkommen haben maßgeblich dazu beigetragen. Diese Entwicklung müssen wir stoppen", betonte man am Freitag.

Vertreter der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAWO), und der ARGE Wohnungslosenhilfe Vorarlberg – Caritas Vorarlberg, Kaplan Bonetti, ifs, dowas, Kolpinghaus Götzis und Kolpinghaus Bregenz gaben eine gemeinsame Medienkonferenz und stellten das bundesweite Positionspapier “Wohnen für alle” mit konkreten Strategien und Lösungsansätzen für eine Wohn- und Sozialpolitik in Vorarlberg vor.

“Wohnen ist auch in Österreich zu einer gesellschaftspolitischen Herausforderung geworden. Menschen mit niedrigem Einkommen sind von dieser Entwicklung besonders betroffen”, meinte Elisabeth Hammer, Obfrau der BAWO. “Immer mehr Menschen haben Probleme, ihre Wohnungen zu finanzieren. Ein Indiz dafür, dass die derzeitige Wohnpolitik die Wohnversorgung von Menschen mit geringem Einkommen nur unzureichend berücksichtigt”, so Hammer.

Leistbare, menschenwürdige Wohnungen Hinsichtlich materieller Kriterien würden dringend Wohnungen benötigt, die leistbar, dauerhaft, inklusiv sind, über eine hohe Wohnqualität verfügen und auch für Menschen mit niedrigem Einkommen zugänglich seien. Die Wohnkosten sollten nicht mehr als 25 Prozent des Einkommens betragen. Eine Wohnqualität sei angemessen, wenn weder Überbelegung noch Gesundheitsbelastung vorliegen und adäquate Heiz-, Wasch- und Duschmöglichkeit gegeben seien. Unbefristete Mietverhältnisse würden für stabile Wohnverhältnisse sorgen.

Soziale Infrastruktur verhindert Isolation “Teilhabe an der Mitgestaltung der eigenen Wohnung, der Wohnanlage oder der Nachbarschaft stärken soziale Beziehungen und verhindern Isolation und Vereinsamung”, argumentierte Elisabeth Hammer. “Auch bei persönlichen oder gesundheitlichen Einschränkungen soll dauerhaftes, selbstständiges Wohnen möglich sein.” Professionelle Unterstützung wie Sozialarbeit, Behindertenhilfe und Pflege würden den Verbleib in einer selbstständigen Wohnform nachhaltig sichern, auch in schwierigeren Lebensphasen. Spezifische Angebote, um Menschen rechtzeitig vor dem Verlust ihrer Wohnung aufzufangen, sollten dabei helfen, einen Wohnungsverlust zu vermeiden.

Verdoppelung der ungesicherten Wohnverhältnisse “Die Anzahl der Menschen in ungesicherten Wohnverhältnissen in Vorarlberg hat sich in den fünf Jahren von 2013 bis 2018 verdoppelt”, warnte Christian Beiser, Leiter der Beratungsstelle Existenz und Wohnen der Caritas Vorarlberg und verweist auf die jährlichen Erhebungen der ARGE Wohnungslosenhilfe. Im Monat Oktober 2018 wurden in den ambulanten und stationären Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Vorarlberg 1.111 Fälle mit insgesamt 1.920 Personen begleitet. “Jede/jeder vierte Klient verfügt über kein rechtlich abgesichertes Mietverhältnis, viele davon sind temporär bei Freunden, Bekannten oder Verwandten untergebracht.”